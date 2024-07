Faserverbundstoffe sind gefragt. In immer mehr Produkten, zum Beispiel in Autos, kommen sie statt Metallteilen zum Einsatz. Eine Firma, die sich auf diese Stoffe spezialisiert hat, ist die Easicomp GmbH in Sembach. Und diese setzt nun verstärkt auf nachhaltiges Produzieren.

Die Eigenschaft von Kunststoff, die ihn in den vergangenen Jahren immer mehr in Verruf gebracht hat, nämlich seine Langlebigkeit, ist genau das, was Tapio Harmia an ihm schätzt. „Ich liebe Kunststoffe“,