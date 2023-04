Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag regnete es den ganzen Tag. Doch das schreckte die zahlreichen Besucher nicht ab, die auf dem Bauernmarkt durch die Ramsteiner Innenstadt schlenderten. Nach zweijähriger Pause fand der Markt in diesem Jahr bereits zum 24. Mal statt. Was war alles geboten?

„Wir haben 120 Kilogramm Wendelinuskartoffeln verkauft.“ Das Team der Wendelinusschule aus Ramstein-Miesenbach freut sich über das Interesse an seinen Bio-Kartoffeln. An ihrem Verkaufs- und