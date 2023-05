Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unser Dorfladen: „Das bin ich“, sagt Heike Stahl und schaut sich in ihrem Mühlenlädchen in Bruchmühlbach-Miesau um. Hier werden Erinnerungen wach an die Zeit, als die Walzenstühle den Boden der Tausendmühle erbeben ließen. Dem Mehl ist sie treu geblieben und damit auch ihrer Familiengeschichte – zu kaufen gibt’s aber noch einiges mehr.

Wer den Laden betritt, der staunt erst mal. Kaum zu glauben, dass bis 2013 gleich neben der heutigen Theke neun Walzstühle in Betrieb waren. Drei davon sind erhalten.