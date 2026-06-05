Zum 100. Jubiläum der Kolpingkapelle Kindsbach trat das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz am Donnerstag , 4. Juni, in der Mehrzweckhalle auf – für den guten Zweck.

Das Landespolizeiorchester startete bombastisch mit dem Stück „Transcendent Journey“ von Rossano Galante. Die eindrucksvolle Ouvertüre erinnerte an große Filmmusiken und erzeugte bei den Zuschauern eine magische Stimmung. Dass das Landespolizeiorchester sein Handwerk perfekt beherrscht, bewies es mit jedem weiteren Stück. So entführte die Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ die begeisterten Zuhörer direkt an die Seite von Jack Sparrow auf sein Piratenschiff, während die Klänge von Lady Gagas „Born This Way“ einen Hauch von Hollywoodglanz nach Kindsbach brachten.

Florian Weber führte dabei nicht nur charmant und charismatisch durch das Programm, sondern dirigierte quasi auch das Publikum mit. Ein wiederkehrender Scherz des Abends war seine Aufforderung an den Saal, nun bitte direkt bis Sonntag im großen Festzelt durchzufeiern. Passend zum runden Geburtstag der Kolpingkapelle nahm das hervorragend aufgelegte Orchester das Publikum mit einem Medley aus der Serie „Babylon Berlin“ mit auf eine musikalische Zeitreise in die 1920er-Jahre. Man konnte sich vorstellen, dass die ursprüngliche Kolpingkapelle vor 100 Jahren die Komposition auch hätte spielen können.

Gänsehaut und die Einladung zum Träumen

Nach stehenden Ovationen und langanhaltendem Applaus gab es als Zugabe das Stück „The Fly“. Das Publikum amüsierte sich prächtig darüber, wie die Musikerinnen und Musiker mit ihren Instrumenten eine nervtötende Fliege im Schlafzimmer imitierten, die am Ende symbolisch vom Dirigenten erschlagen wurde.

Das Landespolizeiorchester bewies eindrucksvoll, was perfektes Zusammenspiel bewirken kann – Gänsehaut und die Einladung zum Träumen. Es war ein rundum gelungener Auftakt für das Festwochenende der Kolpingkapelle Kindsbach. Das Eintrittsgeld des Benefizkonzertes wurde zugunsten des KoKaKi Jugendorchesters, der FVK-Jugend, der Jugendfeuerwehr sowie der Fördervereine von Kindertagesstätte und Grundschule gespendet.