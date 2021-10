Dagmar Frank ist am letzten Schultag vor den Herbstferien mit einer Feier offiziell in ihr Amt als neue Leiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) Am Nanstein eingeführt worden.

Ihre Stelle hatte die gebürtige Zweibrückerin, die zuletzt als Stellvertreterin an der IGS Contwig tätig war, bereits zum Schuljahresbeginn angetreten. Ralf Hellwig, Leitender Regierungsschuldirektor der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) Neustadt, umriss ihren beruflichen Werdegang: 19 Jahre hat die heute 58-Jährige, die in Saarbrücken Englisch und Französisch studiert hat, an Gymnasien in Dahn, Pirmasens und Zweibrücken unterrichtet, bevor sie 2009 nach Contwig wechselte. „Ihre freundliche, offene und kommunikative Art sowie ihre Fähigkeit als Teamplayerin befähigen sie in besonderem Maße für ihre Arbeit als Leiterin einer IGS“, sagte Hellwig.

Auch Frank selbst hob ihr Faible für diese Schulform in ihrer Rede hervor: „Das System IGS bietet allen Schülerinnen und Schülern, gleich welcher Herkunft, die Chance, nach individuellen Bedürfnissen gefördert zu werden.“

Mit Musik, Gesang und Tanz hießen diese ihre neue Direktorin willkommen. Durchs Programm führten Lia Ruff und Svitlana Melykyan, beide Schülerinnen der 13. Klasse.