Trotz des wechselhaften Wetters und der Fußball-EM zieht Frank Zimmer zur Halbzeit der diesjährigen Burgspiele ein positives Zwischenfazit. Die Besucherresonanz sei gut.

Von den acht in der ersten Spielhälfte angesetzten Vorstellungen musste nur eine wegen der Extremwetter-Prognose abgesagt werden, berichtet Frank Zimmer. Was für den erfahrenen Spielleiter allerdings noch wichtiger ist als wetterabhängige Besucherzahlen, ist die erneut sehr positive Resonanz auf das Stück „Irgendwo überm Regenbogen“. Auch in diesem Jahr habe sich der Umkreis, aus dem die Besucher kommen, wieder erweitert. So seien auch immer mehr Gäste aus dem Saarland und aus der Vorderpfalz zur Burg Nanstein gekommen, teilweise sogar in größeren Gruppen. Gerade aus der Gegend um Neustadt kämen viele Gäste, was Zimmer immer noch auf den „Geißbock-Effekt“ zurückführt. „Die Ersteigerung des Ziegenbocks Anton vor zwei Jahren hat uns dort in den Vordergrund gerückt und bekannter gemacht. Die Leute, darunter auch viele junge Familien, kommen jetzt von überall her und nehmen auch weitere Anfahrten in Kauf“, sagt Zimmer.

Auch das Stück selbst, Dorothees geträumte Reise durch die Pfalz, sei sehr gut angekommen. „Die Art, wie wir die Stücke anlegen, temporeich, sehr kurzweilig mit viel Musik, Tanz und Humor, gespielt von echten Pfälzer Typen und gespickt mit Pfälzer Wortwitz – genau das wollen die Leute“, weiß der Spielleiter, der das Stück selbst verfasst hatte und die Rollen seinen Spielern auf den Leib schreiben konnte. Ein weiteres Plus für das Landstuhler Ensemble sei jene unnachahmliche Atmosphäre im Innenhof der alten Burgruine. Noch insgesamt sieben Mal darf zwischen dem 10. und 30. August inmitten des alten Burggemäuers geträumt werden. Die Zuschauer können gemeinsam mit der kleinen Dorothee, der Vogelscheuche, dem Blechmann und dem ängstlichen Löwen die Reise durch die Pfalz auf Suche nach dem „Zauberer von Potz“ antreten.

Termine

Weiteren Aufführungen: Samstag, 10. August, 20 Uhr; Sonntag, 11. August, 17 Uhr; außerdem am 16., 17., 23., 24. und 30. August, jeweils 20 Uhr.