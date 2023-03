Die Kurpfälzer Meile der Innovationen ist ein aus 42 Bronzeplatten bestehendes Projekt. Mit jedem einzelnen dieser Exemplare wird in Mannheim an die Leistungen von Erfindern und Entdeckern aus der Region erinnert. Eine Platte soll auch den Namen des Rhönrad-Erfinders Otto Feick tragen. Das Geld dafür ist aber noch nicht zusammen.

Der Gemeinderat Reichenbach-Steegen entschied nun, dass die Erinnerung an den berühmtesten Sohn des Dorfes mit 500 Euro unterstützt wird. „Für diese schöne Geste bedanke ich mich bei den Ratsmitgliedern ganz herzlich“, kommentiert Gerd Häßel, Sprecher des Vereins Rhönradmuseum, auf RHEINPFALZ-Anfrage die Ratsentscheidung. Damit könne man der Finanzierung des Projekts schon wieder ein gutes Stück zuversichtlicher entgegensehen. 5800 Euro koste eine solche Bronzeplatte. Sie werde von renommierten Künstlern individuell gestaltet. Außerdem stehe den Betrachtern darauf ein QR-Code zur Verfügung, mit dessen Hilfe sich Interessierte über Leben und Verdienste Otto Feicks informieren könnten.

„Mittlerweile haben wir fast die Hälfte der Kosten zusammen“, fügt Häßel an. Das Besondere an der bevorstehenden Ehrung für den Rhönrad-Erfinder sei, dass Bilder des Projekts zur Eröffnung der Bundesgartenschau in Mannheim am 14. April gezeigt würden. Auf diese Weise könne ein großes Publikum erreicht werden, um die Verdienste des Mannes aus Reichenbach angemessen zu würdigen.

Seit 2017 vor dem Schloss

Die Bronzeplaketten werden seit 2017 vor dem Mannheimer Barockschloss im Boden verlegt. Der Verein Kurpfälzer Meile der Innovationen treibe dieses Projekt voran, sagt Häßel. Dessen Zweck sei es, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass unsere Region reich sei an klugen Köpfen. Hier würden seit Jahrhunderten zahlreiche Entdeckungen und Erfindungen gemacht, die unsere Welt veränderten und noch heute prägten. Es sei an der Zeit, so die Maxime des Vereins, diese Innovationen zu würdigen. Die Meile der Innovationen solle das „Wir“-Gefühl fördern und die Bereitschaft, sich mit der Geschichte unserer Region sowie ihrer wirtschaftlichen, technischen und kulturellen Vielfalt zu identifizieren.

Info

Spendenkonto: Volksbank Kurpfalz eG. Hauptstelle Weinheim, IBAN DE04670923000007838603 „Feick Rhönrad“