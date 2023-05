Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gebaut wird in Teilen der Verbandsgemeinde (VG) Enkenbach-Alsenborn schon am schnellen Internet, nun hat das Land auch den genehmigten Förderbescheid für den Breitbandausbau vorbeigebracht. Was das für die Haushalte bedeutet.

Wenn das Land einen Minister schickt, der Geld im Gepäck hat, braucht es eine Zeremonie: Am Samstag gab es deshalb in Neuhemsbach auch einen symbolischen Spatenstich für den Gigabitausbau. Digitalisierungsminister