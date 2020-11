Keine Umzüge, aber viele andere Aktionen gab es in diesem Jahr zu Sankt Martin. In Ramstein-Miesenbach verwandelte sich das Stadtzentrum in eine Kunstausstellung und in Weilerbach wartete eine Überraschung auf einige Kinder.

„Wir feiern Sankt Martin mit Abstand, Herz und Verstand“ lautete das Motto für das Fest zu Ehren des Heiligen Martin in diesem Jahr in Ramstein-Miesenbach. Die Pfarrei Heiliger Wendelinus und der Montessori-Kindergarten hatten rechtzeitig vor dem 11. November Kinder dazu aufgerufen, ein Bild zum Festtag zu malen. „Über 200 schöne Bilder sind so zusammengekommen“, teilt Bürgermeister Ralf Hechler erfreut mit. Diese wurden in den vergangenen Tagen in den Schaufenstern einiger Geschäfte in der Stadtmitte sowie an den Türen des Congress Center Ramstein ausgestellt und abends beleuchtet.

Außerdem war jede Familie eingeladen, für sich mit Laterne durch die Straßen zu laufen und so „ihre ganz persönliche Sankt-Martinsrunde“ zu drehen, wie es Hechler ausdrückt.

Feuerwehr fährt Brezeln aus

Fürs leibliche Wohl passend zum Fest sorgte die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Die Mitglieder fuhren am Martinstag frische Brezeln aus. Ursprünglich sei dies nur für die Ortsgemeinde Niedermohr geplant gewesen, berichtet Hechler, Interesse habe sich aber auch in anderen Orten geregt. „Die Nachfrage war dermaßen groß, dass nun alle Kinder, die sich gemeldet haben, eine Brezel erhalten“, sagt Hechler. Rund 330 Stück des Gebäcks mussten die Wehrleute daher am Mittwoch verteilen.

In Weilerbach hingegen konnten sich die Kinder der Kindertagesstätte (Kita) Janusz Korczak zu Sankt Martin über eine Überraschungstüte „to go“ freuen. Darin war alles vorhanden, um ein Sankt-Martins-Fest im kleinen Kreis, innerhalb der Familie zu feiern. Ein Schreiben forderte Kinder und Eltern dazu auf, um 18 Uhr, wenn normalerweise der in Weilerbach immer sehr große Martinsumzug stattfindet, nach draußen vor ihre Haustür zu gehen, die beiliegenden zwei Wunderkerzen zu entzünden und dem Läuten der Kirchenglocken zu lauschen. Mit dieser Aktion sollte den Familien und insbesondere den Kindern signalisiert werden, dass die Gesellschaft auch in solch schwierigen Zeiten „beieinander ist“, erläutert Kita-Leiterin Katja Kreischer.

Kleiner Umzug nur für Kinder

In der Tüte befand sich außerdem eine Anleitung für eine eigene kleine Andacht mit Liedtext und der Idee, ein Kreuz aus Lego-Steinen zu bauen. Ein Rezept, eine Sankt-Martin-Mitmachgeschichte und natürlich für jedes Kind eine Sankt-Martins-Brezel komplettierten das Überraschungspaket.

Einen kleinen Umzug nur für die Kinder gab es dann am Vormittag aber doch, gibt Kreischer zu. Doch der Höhepunkt des Tages sei definitiv die Überraschungstüte gewesen, auf die die Kinder den ganzen Tag gespannt gewartet hätten.