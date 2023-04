Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Bedrohung, unerlaubten Waffenbesitzes und Beleidigung von Polizeibeamten hatte sich am Donnerstag ein 39-jähriger Mann vor dem Schöffengericht I des Amtsgerichts Kaiserslautern zu verantworten.

Am 10. März soll der Angeklagte an seinem Wohnort im östlichen Landkreis in stark alkoholisiertem Zustand und mit einer schwarzen Maske über dem Kopf eine Nachbarin und deren kleinen Sohn,