Das Schöffengericht in Landstuhl verurteilte am Mittwoch einen 35-jährigen Koch wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer elfmonatigen Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung es zur Bewährung aussetzte. Bei einer Durchsuchung am 9. April 2020 im Hause seiner Eltern in Ramstein- Miesenbach hatten Polizeibeamte in den vom Angeklagten bewohnten Zimmern und in einer Gartenlaube Haschisch, Marihuana und Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.

Er hatte die Drogen in Schuhkartons Tüten und Dosen, in Schränken und unter dem Bett aufbewahrt. Die vom Landeskriminalamt durchgeführte Analyse führte im Ergebnis zu Wirkstoffmengen,