Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Landstuhl hat bei einem Streit mit seiner Partnerin auf sein eigenes Auto eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich das Paar in der Nacht auf Dienstag erst in der Wohnung gestritten. Auslöser sei der Alkoholkonsum des Mannes gewesen sein.

Als der 33-Jährige seine Lebensgefährtin bedroht habe, sei diese zunächst in einen anderen Raum und etwas später aus dem Haus geflüchtet. Doch ihr Partner habe sie verfolgt. Weil er seine Freundin in der Dunkelheit nicht habe lokalisieren können, habe er seine Wut an seinem eigenen Auto ausgelassen. Er schlug mehrere Scheiben des Fahrzeugs ein, wie die Polizei weiter schreibt.

Polizisten setzen Taser ein

Der Mann habe sich auch gegenüber den herbeigerufenen Polizisten aggressiv verhalten und diese bedroht. Er habe sich nicht beruhigen lassen, nach mehrfacher Ankündigung sei ein sogenannter Taser, ein Distanzelektroimpulsgerät, eingesetzt worden, berichtet die Polizei. Dann habe der 33-Jährige fixiert werden können.