An die in der Westpfalz fast nahezu verschwundene Tradition der Hausschlachtung will das Museum im Westrich mit seiner neuen Sonderausstellung „Wellfläsch un Worschdsupp“ erinnern. Dienstag wurde sie unter großer Beteiligung der Bevölkerung eröffnet.

Spätestens als nach dem offiziellen Teil zum obligatorischen Glas Riesling Brote mit Leber- und Blutwurst gereicht werden, läuft den meisten Museumsbesuchern an diesem Abend das