Die Pfalzwerke Netz AG führt dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz in Sembach durch. Daher kommt dort am Mittwoch, 30. November, zwischen 8 und 16 Uhr ein Ersatzstromaggregat zum Einsatz. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist in dieser Zeit nicht möglich. Fragen beantworten die Mitarbeiter des Kundenservices, die unter der Telefonnummer 0621 5852010 erreichbar sind.