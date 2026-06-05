Die Arbeiten zur Erneuerung der Ampel in der Marktstraße in Kindsbach beginnen am Montag, 8. Juni. Es kommt zu Einschränkungen im Verkehr.

Während der Arbeiten wird eine Straßenseite entlang der L395 gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Ein- und Ausfahrt zur Marktstraße bleibt während der gesamten Bauzeit gesperrt. Der Anliegerverkehr wird über die Hanfstraße und die Rosenstraße umgeleitet. Die Bauarbeiten sollen laut LBM bis Ende Juni abgeschlossen sein. Die Kosten in Höhe von rund 125.000 Euro trägt das Land Rheinland-Pfalz. Der LBM Kaiserslautern bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen.