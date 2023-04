Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stau in einer Nebenstraße in Kindsbach und das an einem ganz gewöhnlichen Montagmittag. Wobei: So ganz gewöhnlich ist in diesen Coronazeiten wohl nichts mehr, und die Öffnung eines Wertstoffhofs nach längerer Pause kann da schnell für ein paar Verkehrsbehinderungen sorgen. Wie lief es?

Am Montag ab 12 Uhr reihen sich immer mehr Autos an Autos. Einige Fahrer steigen aus und nutzen die Zeit für einen Plausch, um sich die Wartezeit zu verkürzen – mit Sicherheitsabstand