Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Außen verströmt das 1901 erbaute Alte Schulhaus in Miesenbach nach wie vor nostalgischen Charme. Doch hinter der Fassade hat es sich kräftig verjüngt. Nach einer umfangreichen Renovierung präsentiert sich das Innere in neuem Glanz. An diesem Freitag wird das denkmalgeschützte Gebäude offiziell seiner neuen Bestimmung übergeben – als Haus der Vereine.

Die Nase erahnt es schon vor der Tür: Hier ist alles frisch. Ein Jahr lang haben sich die Handwerker die Klinke in die Hand gegeben, um das Haus auf Vordermann zu bringen.