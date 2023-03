Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen sind in Deutschland ebenso wie Gaststätten seit einer Woche nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung geschlossen. Auf der Air Base Ramstein gelten für einige Personengruppen dazu allerdings Ausnahmen.

Dass die Fitnesscenter und das Hallenbad auf der Air Base in Ramstein zu Beginn der vergangenen Woche geöffnet gewesen sein sollen, obwohl in Deutschland schon der Teillockdown in Kraft war,