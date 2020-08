Ab Montag, 17. August, werden die maroden Kreisstraßen 9 und 10 in der Ortsdurchfahrt Weltersbach saniert – unter Vollsperrung. Die Bauarbeiten, die in drei Phasen unterteilt sind, dauern voraussichtlich bis Mitte 2021, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit.

Im ersten Bauabschnitt wird ab Montag der Einmündungsbereich der K9 (Bergstraße) und der K10 (Mühlbergstraße) bis voraussichtlich Mitte November 2020 für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Danach sind die K9/ Bergstraße wieder befahrbar. Im Anschluss wird die K10 von der Ortsmitte bis einschließlich der Einmündung am Gartenweg saniert. Im letzten Bauabschnitt gehen die Arbeiten bis zur Biogasanlage Ramstein weiter.

Rund 778.000 Euro Baukosten

Neben dem Ausbau der Fahrbahn werden auch die Gehwege, Straßenabläufe und die Beleuchtung erneuert. Die Arbeiten übernimmt ein Straßenbauunternehmen aus Niederwörresbach. Die Baukosten belaufen sich auf rund 778.000 Euro, wobei auf den Kreis Kaiserslautern rund 582.000 Euro, auf die Ortsgemeinde 126.000 Euro, auf die Stadtwerke Ramstein 45.000 Euro und auf die Kanalwerke Ramstein-Miesenbach 22.000 Euro entfallen. Der Kreis Kaiserslautern erhält für die Baumaßnahme eine Zuwendung vom Land in Höhe von 65 Prozent der anfallenden Baukosten.

Verkehr wird über Steinwenden/Ramstein umgeleitet

Während der Vollsperrung wird der Durchgangsverkehr der K9 von Weltersbach über die K9 – Steinwenden – L363 – Ramstein und zur L356 umgeleitet. Gleiches gilt in umgekehrter Richtung. Der Durchgangsverkehr der K10 wird von Weltersbach über die K9 – Steinwenden – L363 nach Ramstein umgeleitet (und umgekehrt).