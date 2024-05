In Kaiserslautern gibt es das Stadtradeln schon seit 15 Jahren, jetzt steigt auch der Landkreis bei der bundesweiten Aktion mit ein: Die Auftaktveranstaltung samt erster Fahrradtour findet am Mittwoch, 29. Mai, im Zentrum von Ramstein-Miesenbach statt.

Um 17.30 Uhr fällt in Ramstein auf dem Marktplatz der Startschuss für das erstmals eigenständige Stadtradeln des Landkreises: Gemeinsam mit seinen Verbandsgemeinden ruft dieser alle Bürger dazu auf, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zu bewältigen, so das Klima zu schonen , die eigene Fitness zu fördern und zugleich Kilometer für den Landkreis zu sammeln.

Ziel des Stadtradelns ist es, so oft wie möglich das Auto stehenzulassen und stattdessen das Fahrrad sowohl im Berufsverkehr als auch in der Freizeit zu nutzen. Dazu kann man sich einem bestehenden Team anschließen oder selbst ein Team mit der Familie, Freunden oder den Kolleginnen und Kollegen gründen.

Mit einer Radtour geht es los

Die ersten Radkilometer sollen am Mittwoch bei einer gemeinsamen, 30 Kilometer langen Radtour gesammelt werden: Die Strecke führt auf überwiegend asphaltierten Wegen vom Marktplatz in Ramstein-Miesenbach zum neu eröffneten Kranichwoog-Turm, am Ohmbachsee vorbei und endet wieder in Ramstein-Miesenbach am Seewoog, so der Landkreis.