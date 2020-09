Die A63 wird vom 25. bis zum 27. September zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Sembach in Fahrtrichtung Mainz für den Verkehr voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Der LBM, Autobahnamt Montabaur, lässt auf besagtem Abschnitt der A63 die Fahrbahn sanieren. Die Maßnahme habe im Juni witterungsbedingt nicht durchgeführt werden können. Es sei geplant, dass die Arbeiten am Freitagabend, 25. September, um 18 Uhr beginnen und bis zum Sonntagabend, 27. September, gegen 18 Uhr abgeschlossen sind.

Um die Arbeiten ausführen zu können, wird der Streckenabschnitt zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Sembach in Fahrtrichtung Mainz für den Verkehr voll gesperrt. Da sich die Arbeitsstellen über beide Fahrstreifen erstrecken, sei es nicht möglich, den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeizuführen, erläutert der LBM. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung von Mainz kommend in Richtung Kaiserslautern ist von der Sperrung nicht betroffen.

Neue Asphaltdecke

Für den Zeitraum der Sperrung wird der Verkehr nach Mainz über die U41 ab Kaiserslautern über Mehlingen mit dem Ziel Anschlussstelle Sembach geleitet. Über das Autobahndreieck Kaiserslautern ist die Zufahrt von der A6 ins Zentrum von Kaiserslautern während der Arbeiten weiterhin aus beiden Fahrtrichtungen – Mannheim und Saarbrücken – möglich, da die Sperrung erst nach dem Überflieger von der A6 in die A63 beginnt.

Im Rahmen der Arbeiten wird zuerst ein Teil des Asphaltbelags abgefräst. Im Anschluss werden die neue Asphaltdecke und die darunterliegende Asphaltbinderschicht eingebaut sowie die erforderlichen Fahrbahnmarkierungsarbeiten ausgeführt. Danach wird der sanierte Streckenabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Autobahnmeisterei Wattenheim nutzt die Wochenendsperrung ebenfalls, um weitere Unterhaltungsarbeiten durchzuführen, die sonst während der Woche unter Verkehr ausgeführt werden müssten, teilt der Landesbetrieb Mobilität weiter mit. Durch die vorgenannte Maßnahme könnten zusätzliche Verkehrsbehinderungen durch turnusmäßige Betriebsdienstarbeiten reduziert werden.