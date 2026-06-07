Das Ensemble „Touch ’n Go“ der USAFE-Band spielte am Freitagabend zum Auftakt des achten Deutsch-Amerikanischen Freundschaftsfestes in Ramstein.

Seit 1943 sorgt die US Air Force in Europe (USAFE) Band mit ihren verschiedenen Ensembles weltweit für gute Laune. Die Truppenmoral der eigenen wie auch befreundeter Truppen zu stärken und Freundschaften aufzubauen sind ihre Triebfeder.

Somit durften sie beim Freundschaftsfest am Wochenende nicht fehlen. Die sechs talentierten Musiker von „Touch ’n Go“ heizten zu Beginn des Festes dem Publikum ein. Den Originalversionen immer sehr nahe, präsentierten sie Pop- und Rock-Songs aus den letzten Jahrzehnten wie etwa Fleetwood Macs „Go your own way“ oder die Antikriegshymne „Zombie“ von den Cranberries aus Irland. Die beiden Frontsängerinnen überzeugten dabei sowohl stimmlich wie auch in ihrer Bühnenpräsenz. Eine schöne Fürsprache für den Weltfrieden und die Verbundenheit mit den Deutschen war ihre Interpretation von Nenas Song „99 Luftballons“, den sie in der englischen Version mit einer Strophe in Deutsch sangen.