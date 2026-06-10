Fußballgeschichte seit 1926: Der SC Vogelbach blickt auf 100 Jahre Vereinsleben und sportliche Erfolge zurück. Und er investiert in seine Sportanlage.

Schon vor der Gründung des Sportclubs am 1. August 1926 war in Vogelbach Fußball gespielt worden. Bereits im Jahr 1920 war der Verein Bavaria entstanden. Zur Gründung des neuen Vereins trafen sich die Initiatoren zunächst auf dem Sportplatz, anschließend fand die Versammlung im Nebenzimmer der damaligen Gaststätte Rojan statt. Trotz geringer Beteiligung war die Versammlung beschlussfähig. Zum ersten Vorsitzenden wurde August Kopp gewählt, sein Stellvertreter wurde Jakob Dahl.

Zum Start ein 7:1 gegen Einsiedlerhof

Bei der Abstimmung über den künftigen Vereinsnamen setzte sich „Sportclub 1926“ gegen „Vorwärts“ durch. Sein erstes Spiel gewann der „wilde Verein“ – der SC war noch kein Mitglied im Süddeutschen Fußball-Verband – mit 3:1 gegen den VfB Landstuhl. Das Spielfeld lag damals dort, wo heute die alte Zollstelle steht.

Die Spieler trugen zunächst eigene Sportkleidung: schwarze Hosen und Stutzen, dazu schwarz-gelb gestreifte Trikots. 1927 wurde der Verein in den Süddeutschen Fußball-Verband aufgenommen und startete in der B-Klasse. Gegner waren unter anderem Erfenbach, Hütschenhausen, Mackenbach, Miesenbach, Rodenbach und Weilerbach. Das erste Punktspiel endete mit einem 7:1 gegen Einsiedlerhof.

Nach einem Jahr 50 Mitglieder

Die ersten Vereinsfarben waren Schwarz und Rot. Dank steigender Mitgliederzahlen konnte der Verein eigene Bälle und Trikots anschaffen, die von den Spielern wie ein Schatz gehütet wurden. Bereits ein Jahr nach der Gründung zählte der Verein 50 Mitglieder.

Schwarze Hosen, schwarze Stutzen, schwarz-gelb gestreifte Trikots: die Mannschaft des SC Vogelbach im Gründungsjahr. Repro: Willi Maue

1933 errang die Mannschaft die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Wegen einer Bestimmung des Verbandes blieb der SC dennoch in der B-Klasse. Ein Jahr später folgte erneut der Titel – diesmal gelang der Aufstieg in die A-Klasse. Während des Zweiten Weltkriegs ruhte der Spielbetrieb, in der Saison 1948/49 wurde er wieder aufgenommen. Die Vereinsführung lag damals bei Ludwig Schuster und Alfred Schwenker.

Fußball, Turnen und Darts

In den folgenden Jahren strebte der SC Vogelbach den nächsten Aufstieg an. 1957/58 lagen Vogelbach und Bruchmühlbach gemeinsam an der Tabellenspitze, das Entscheidungsspiel in Miesau verlor der SC. 1963/64 folgte der Aufstieg in die B-Klasse, ein Jahr später in die A-Klasse. Von 1966 bis 1970 spielte die Mannschaft in der A-Klasse West Kaiserslautern, ehe es sportlich bergab ging. Erst nach schwierigen Jahren mit Abstiegen gelang erneut der Sprung in die B-Klasse.

Im Jubiläumsjahr spielt die erste Mannschaft in der B-Klasse, die zweite in der C-Klasse. Zudem unterhält der Verein eine Altherrenmannschaft, die in den vergangenen 15 Jahren Kreispokale und eine Bezirksmeisterschaft gewonnen hat. Der SC betreut 130 Kinder und Jugendliche in der Spielgemeinschaft des JFV Bruchmühlbach-Miesau. Neben Fußball gehören Kinderturnen, Damenturnen und Darts zum Angebot. Der Verein zählt 350 Mitglieder.

Vieles beim SC in Eigenleistung

Stolz sind die Verantwortlichen auf die vielen ehrenamtlichen Helfer beim SC. Der neue Nebenplatz entstand weitgehend in Eigenleistung, die Kosten für den Verein beliefen sich auf rund 20.000 Euro. Auch die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik wurde maßgeblich von Vereinsmitgliedern unterstützt: 45.000 der 100.000 Euro wurden durch Zuschüsse gedeckt.

Bekanntester Fußballer des SC Vogelbach ist der 2021 verstorbene Weltmeister von 1954, Horst Eckel. Der gebürtige Vogelbacher spielte in der Jugend für den SC, als Aktiver zunächst für den 1. FC Kaiserslautern und von 1960 bis 1966 für den SV Röchling Völklingen. Mit dem 1. FCK wurde er 1951 und 1953 Deutscher Meister. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt er 38 Länderspiele in der Zeit von 1952 bis 1958.

Programm

Die Jubiläumsfeier beginnt am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr mit der Einweihung des neuen Nebenplatzes und der LED-Flutlichtanlage. Anschließend startet das Turnier „Unser Dorf spielt Fußball“. Am Samstag startet um 11 Uhr der Frühschoppen, in der Folge stehen zahlreiche Fußballspiele – von Jugend- bis zu Alten-Herren-Mannschaften – auf dem Programm. Ab 20.30 Uhr sorgen die regionalen Bands „The Glasses“ und „Chaotic“ für Unterhaltung. Am Sonntag beginnen der Frühschoppen sowie die ersten Spiele der Jugend- und Aktiventeams um 10 Uhr. Zudem wird eine Tombola angeboten. Zum Abschluss wird ab 19 Uhr das WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao gezeigt. Der Kommersabend ist für Samstag, 1. August, vorgesehen.