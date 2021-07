Die aktuelle Planung für die zweite Rheinbrücke sieht eine Führung des Radverkehrs auf einem drei Meter breiten Radweg auf der südlichen Seite des Brückenbauwerkes vor. Das teilte der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) jetzt mit.

Wie Gebhart vom Bundesverkehrsministerium auf Anfrage mitgeteilt wurde, erarbeiten die Straßenbauverwaltungen der Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg derzeit eine Vorplanung für die zweite Rheinbrücke. In der späteren Planung solle dann auch „den vielfältigen naturschutzfachlichen Belangen und denen des Radverkehrs in Rheinland-Pfalz und Baden Württemberg“ Rechnung getragen werden, heißt es in der Pressemitteilung.