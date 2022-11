Besinnliche Melodien und klangvolle Weihnachtsklassiker gibt es am Sonntag, 27. November, um 14.30 Uhr und 17 Uhr in der Stadthalle. Einlass jeweils eine halbe Stunde vorher. Die Musikschule Kandel lädt zum Weihnachtskonzert ein. Gut und gern 150 Kinder und Jugendliche sowie 15 Lehrkräfte werden ihr besonderes Musikprogramm zum Besten geben.

Unter den Darbietenden ist etwa der Kandeler Kinderchor, der unter anderem ein Weihnachtspotpourri und beliebte Titel wie „Winter Wonderland“ und „Santa Claus“ singt. Das Pop-String Orchestra – 15 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren an Geigen und Violoncelli – spielt weihnachtliche Evergreens wie „White Christmas“ und „Feliz Navidad“. Erwartet werden auch Kinder als „tanzende Schneeflocken“ und Kinder vom Kooperationspartner IGS. Es musizieren zudem die Klarinetten- und Gitarren-Ensembles der Musikschule.

Margarete Mildner, Leiterin der Musikschule, blickt mit Spannung auf das Konzert nach der beschwerlichen Corona-Zeit. „So manches Kind lief Gefahr, den Anschluss ans Musizieren zu verlieren“, sagt Mildner. Ihr Haus hat deshalb für Proben und Vorbereitung finanzielle Unterstützung durch das so genannte „Aufholpaket“ bekommen, ein Programm der Bundesregierung unter Beteiligung des Verbands deutscher Musikschulen. Und auch die Kommune Kandel unterstützt. Sie übernimmt die Unkosten, die am Konzerttermin für Bestuhlung, Podeste etc. anfallen. Die Miete zahlt die Musikschule.

Der Eintritt ist frei, jedoch nur mit Eintrittskarte. Die Karten können online unter www.musikschule-kandel.de gebucht werden.