Ein 68-Jähriger wurde am Dienstag, 14. März, gegen 22.45 Uhr bei seiner Heimkehr von zwei unbekannten Tätern in Wörth abgepasst und beim Aufschließen der Eingangstür zunächst ins Innere seines Hauses gedrängt. Die Täter forderten anschließend die Herausgabe von Wertsachen. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Im Anschluss flüchteten die Täter, samt Beute, unerkannt vom Tatort, heißt es im Polizeibericht. Das Opfer erlitt einen Schock. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Von den Tätern liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach waren beide maskiert und trugen schwarze Oberbekleidung. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Landau melden, Telefon 06341 287-0 oder per E-Mail: kilandau@polizei.rlp.de.