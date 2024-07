Gleich zwei Strafverfahren hat die Polizei Wörth eröffnet. Durch einen Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt in Kandel wurde am Samstag ein Mann entdeckt, der versuchte den Markt mit unbezahlter Ware zu verlassen. Das Diebesgut, acht Paar Socken, hatte der Beschuldigte laut Polizei bei sich. Ein weiterer Mann stand Schmiere und erhält ebenfalls eine Anzeige.