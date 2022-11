Gute Nachrichten gibt es für Patienten, die einen Hausarzt suchen: Die Praxis von Thomas Dambach, Kandel, bekommt bald Unterstützung von zwei Medizinerinnen. Eine Ärztin stammt aus der Region, eine Ärztin will nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder in Deutschland arbeiten, sagte Jonas Hofmann-Eifler von den Südpfalzdocs gegenüber der RHEINPFALZ. Die beiden Ärztinnen freuen sich auf die Teamarbeit in der Praxis Dambach, in der neben Thomas Dambach selbst seit geraumer Zeit schon eine Ärztin aus Österreich arbeitet. Durch die neuen Kräfte wird die Praxis Dambach auch alle Patienten der Praxis Löwer übernehmen können. Die Allgemeinmedizinerin Traude Löwer hat angekündigt, zum Jahresende 2022 ihre Praxis zu schließen.

Der Hausarztmangel in Kandel ist seit Jahren ein Problem. Man habe eng mit Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) zusammengearbeitet, sagt Hofmann-Eifler. Man würde sich auch über eine engere Kooperation mit der Stadt Kandel freuen, zum Beispiel wenn es um die Suche nach einer Wohnung für eine der beiden Ärztinnen geht. Die Südpfalzdocs sind ein Zusammenschluss von 155 Medizinern, die sich ehrenamtlich für die ärztliche Versorgung in der Region engagieren. Der gemeinnützige Verein finanziert sich über Spenden.

