Bei einem Unfall auf der A65 am Mittwochabend sind ein Mensch schwer und drei leicht verletzt worden, darunter ein kleines Baby. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Georgien stand laut Polizei mit seinem Sattelschlepper kurz hinter der Anschlussstelle Kandel-Süd in der Nothaltebucht. Er sei losgefahren, ohne auf den Verkehr auf der A65 zu achten. Ein BMW und ein Toyota fuhren auf der rechten Spur. Der BMW bremste stark ab, die Toyota-Fahrerin dahinter erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des BMW. Die beiden Autos gerieten ins Schleudern, zu einer Kollision mit dem Lkw kam es glücklicherweise nicht. Die drei Insassen des BMW, darunter ein zwei Monate alter Säugling, wurden leicht verletzt. Die 62-jährige Fahrerin des Toyota wurde schwer verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr, in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die A65 war mehrere Stunden gesperrt.