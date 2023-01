Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag, um kurz nach 1 Uhr drei verdächtige Männer, die mit ihrem Auto auf einem Feldweg nahe des Umspannwerkes Maximiliansau hielten. Zwei dieser Männer seien mit einem Bolzenschneider in Richtung des Umspannwerkes gelaufen. Kurz darauf seien die Personen allerdings wieder zu ihrem Wagen, ein Jeep mit ausländischer Zulassung, zurück gerannt und weggefahren. Eine polizeiliche Überprüfung des Umspannwerkes ergab, dass im Außengelände diverse Kabel gelagert wurden, welche laut Polizeibericht wohl das Objekt der Begierde gewesen sein dürften. Am Samstagmorgen meldete sich eine Baufirma bei der Polizei und zeigte ebenfalls versuchte Kabeldiebstähle an der Bahnlinie zwischen Hagenbach und Neuburg an. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe sowie der ähnlichen Vorgehensweise vermutet die Polizei, dass es sich hier um dieselben Täter gehandelt hat. Der angerichtete Sachschäden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.