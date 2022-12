Zu einem größeren Unfall kam es laut Polizeibericht am Donnerstag um 17.40 Uhr auf der Bienwald- B-9 unweit der Einmündung K 18. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Gespann von der Anschlussstelle Kandel Süd die Bienwald-B-9 in Richtung Grenzübergang. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer kam ihm mit seinem Gespann von der Grenze kommend entgegen. Der 41-Jährige kam zunächst aufgrund Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Außenspiegel der beiden Lastwagen kollidierten, wobei deren Fahrerkabinen beziehungsweise Scheiben erheblich beschädigt wurden. Beim Unfall wurden beide Brummifahrer verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der nach derzeitigem Stand als Verursacher geltende 41-Jährige alkoholisiert war. 1,1 Promille ergab ein Alkotest vor Ort, eine Blutentnahme folgte. Während der Unfallaufnahme kam es laut Polizei zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Führerschein des alkoholisierten Berufskraftfahrers wurde beschlagnahmt und der Fall der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.