Auf einen Atemalkoholwert von 4,07/4,12 Promille brachten es am Sonntagabend ein 55-jähriger sowie ein 32-jähriger Lastwagenfahrer. Beide wurden bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz der Firma Palm in Wörth aufgespürt. Die Männer befanden sich in ihren geparkten Fahrzeugen und gaben gegenüber der kontrollierenden Beamten an, am Montagmorgen, um 6 Uhr losfahren zu wollen. „Zu Zwecken der Gefahrenabwehr wurde ihnen dies untersagt“, heißt es im Polizeibericht. Die Führerscheine sowie die Lieferpapiere der beiden Fahrer wurden vorsorglich sichergestellt und bis zur nachgewiesenen Nüchternheit auf der Polizeiinspektion verwahrt.