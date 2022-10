Verkehrskontrollen der Polizei am Freitag in Wörth waren erfolgreich. Zunächst kontrollierten die Beamten um 16.40 Uhr eine 41-jährige Autofahrerin, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und, das stellte sich erst während der Kontrolle heraus, keine Fahrerlaubnis besitzt und angetrunken war. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ein aufgrund von Verdachtsmomenten erfolgter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Daraufhin wurden ein Strafverfahren eingeleitet und von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, berichtete die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Autofahrerin ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen den Fahrzeughalter wird getrennt ein Strafverfahren eingeleitet, weil er eine Autofahrt ohne Führschein mit seinem Auto zuließ. Beide Verfahren werden der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

Bei einer weiteren Kontrolle gegen 23.20 Uhr wurde ein 42-jähriger Autofahrer festgestellt, der erkennbar unter Alkoholeinfluss stand; ein Alkotest ergab mehr als 1,1 Promille. Und ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Einen gültigen Führerschein konnte der Autofahrer ebenfalls nicht vorlegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe von einem Arzt entnommen. Da der Autofahrer nicht in Deutschland wohnt, wurde laut Polizeibericht eine Sicherheitsleistung einbehalten, eine mittlere dreistellige Summe Bargeld.