Positiv bewertete der Ortsgemeinderat Winden jetzt die Anregung der FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat Kandel, wonach in der Hauptstraße zwei Verkehrsampeln aufgestellt werden sollten. Zum Schutz der Fußgänger, die die mit 8800 Fahrzeugen täglich gut befahrene Straße (B 427) überqueren wollen. Die Ampeln sollten zwischen den Einmündungen der Straße Im Glockenzehnten und der Straße Am Sportplatz (Zugang zu Bahnhof und Kindergarten oder zum Sportplatz) sowie in der Nähe des Rathauses (vor der Einmündung in die Kirchstraße) aufgestellt werden. Zunächst will man eine Testphase nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. Einstimmig sprach sich der Rat für diesen Versuch aus, ein entsprechender Antrag soll nun beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) eingereicht werden, da dieser für den Unterhalt der Bundesstraße zuständig ist.