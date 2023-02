Ein Zwölfjähriger ist am Mittwochmorgen in der Dorschbergstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge war um kurz nach 8 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle wollte er laut Polizei plötzlich die Fahrbahn queren und wurde dabei von dem Auto erfasst. Der Zwölfjährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Autofahrer trifft nach bisherigem Stand der Ermittlungen keine Schuld, teilt die Polizei mit.