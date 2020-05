Um Schülern, die in Speyerer Schulen gehen, trotz eingeschränktem S-Bahnfahrplan eine zeitige Anreise zu ermöglichen, setzt DB Regio Mitte ab sofort montags bis freitags einen zusätzlichen Bus von Germersheim nach Speyer ein. Bestellt hat diesen der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd). Der Bus 437 aus Germersheim fährt zu folgenden Zeiten: Germersheim Bahnhof 7:11 Uhr, Lingenfeld (Bus: Bahnhof) 7:20, Heiligenstein (Pfalz) Dorfbrunnen 7:26, Berghausen (Pfalz) Haltestelle nahe Bahnhof 7:29, Speyer Hbf (Bus: Bahnhofsvorplatz) 7:37. Zusätzlich hält die Sprinter S-Bahn 38111, mit Abfahrt in Germersheim um 7:04 Uhr, zusätzlich um 7:06 Uhr in Lingenfeld. Das Zusatzangebot gilt bis Freitag, 12. Juni.