Die Verbandsgemeinde Kandel weitet ihr Serviceangebot für alle Testwilligen und insbesondere für die Kunden des Kandeler Einzelhandels weiter aus.

Ab Montag, 10. Mai, ist in Ergänzung der Teststation an der Bienwaldhalle eine zusätzliche Teststation in der Hauptstraße eingerichtet. So können Einkäufe in den Kandeler Ladengeschäften gleichermaßen unbesorgt erledigt werden, wie der Besuch beim Frisör oder im Kosmetikstudio. Der dazu erforderliche Schnelltest kann sofort und ohne großen Aufwand durchgeführt werden.

Das Testzentrum befindet sich in der Dampfnudeltorpassage in dem ehemaligen Ladengeschäftt gegenüber des früheren Schlecker-Drogeriemarktes, Hauptstr. 73 und 75. Die Teststation hat Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Für Jugendliche und Erwachsene erfolgt die Testung als Nasenabstrich. Für Kinder wird ein „Lolli-Test“ angeboten. Das Testergebnis steht nach zirka 15 bis 20 Minuten zur Verfügung, alternativ als Ausdruck in Papierform oder auf Wunsch per E-Mail-Nachricht.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Sie erleichtert aber den organisatiorischen Ablauf und verkürzt die Wartezeiten. Eine Registrierung ist unter diesem Link möglich. Nach dem Eintragen der persönlichen Daten kannman den QR-Code als PDF speichern und ausdrucken oder den QR-Code auf dem Handy speichern. Alternativ kann man die Gesundheitskarte vorlegen, damit die persönlichen Daten erfasst werden können.

Die Teststation auf dem Parkplatz der Bienwaldhalle, Schubertstr. 28, Kandel, bleibt auch weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet.