Der bekannte Kandeler Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker Dieter Luppert ist tot. Er starb am 5. Januar kurz nach seinem 82. Geburtstag.

Dieter Luppert, der aus Hagenbach stammt und dort auch jeweils zwei Wahlperioden für die CDU im Gemeinderat und Verbandsgemeinderat auch als Fraktionsvorsitzender aktiv war, gründete 1968 in Kandel die Rechtsanwaltskanzlei, die heute von seinem Sohn Jürgen geführt wird.

Rechtsanwalt zu werden war schon recht früh Dieter Lupperts Berufswunsch. Er begann daher nach seinem Abitur 1958 mit dem Jurastudium an der Universität Heidelberg. Während seiner Referendarzeit wechselte er an die Universität Wien, wo er Staatswissenschaften studierte und zum Doktor rer. pol. promovierte. Dass Luppert nach dem zweiten juristischen Staatsexamen und einem Praktikum bei dem Landauer Rechtsanwalt Gutting seine Kanzlei in Kandel und nicht in seinem Heimatort Hagenbach eröffnete, war der damals noch geltenden „Residenzpflicht“ zu verdanken. In der Kanzlei Gutting lernte Luppert auch seine Ehefrau kennen, mit der er mehr als 50 Jahre verheiratet war.

Die Kanzlei wuchs, musste umziehen und seit 1978 war mit Peter Becker in der Kanzlei ein zweiter Anwalt tätig. In der Kanzlei wurden auch viele Praktikanten und Referendare ausgebildet, die später als Rechtsanwälte oder Richter zugelassen wurden. Unter ihnen war mit Dr. Jürgen Luppert auch der Sohn des Gründers und heutige Chef.

Jürgen Luppert ist Fachanwalt für Familien- und Arbeitsrecht während seine fünf Anwaltskollegen in der Kanzlei für die übrigen Bereiche wie beispielsweise Straf- oder Verkehrsrecht zuständig sind. Zu den Kollegen gehört immer noch Dieter Lupperts erster Anwalt Peter Becker, und auch Andy Becht war bis zu seiner Berufung zum Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium im Team. Neben den sechs Anwälten sind in der Kanzlei noch 25 weitere Personen beschäftigt.

Dieter Luppert war seit 2013 auch Vorsitzender des Fördervereins der St. Georgskirche in Kandel. Sein größtes Anliegen dabei: Die Kirche sanieren und als Wahrzeichen der Stadt erhalten.