Zum Schulstart am kommenden Montag ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler gestiegen, die eine weiterführende Schule im Kreis Germersheim besuchen. „Da gleichzeitig auf einigen Strecken im Schulbusverkehr noch Baustellen existieren, ist es hilfreich, auch die Bahn zur Beförderung zu nutzen.“ Darauf weisen Landrat Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler (beide CDU) hin. Teilweise müssen die Busse momentan alternative Routen fahren und auch bei den Umsteigemöglichkeiten haben sich, wie beispielsweise in Bellheim, die Haltepunkte geändert: Dort wurde der Umstieg, statt wie bisher an der Robert-Koch-Straße, an die Haltestelle bei der Feuerwehr verlegt. Aufgrund der Verkehrssituation und dem Anstieg der Schülerzahlen empfiehlt die Kreisverwaltung, verstärkt die Stadtbahn S51 zwischen Germersheim und Wörth als Alternative in Betracht zu ziehen. Diese fährt beispielsweise täglich um 6.56 Uhr von Germersheim in Richtung Wörth. Daneben empfiehlt die Verwaltung die Regionalbahn RB 52 von Lauterburg nach Wörth, die um 7.14 Uhr in Berg startet. Brechtel wirbt auch aus ökologischen Gründen für die Bahnnutzung: Busse und Bahnen ergänzen sich im Kreis auf ideale Weise. Dort wo parallel Busse und Bahnen fahren, wie im Schülerverkehr, sollte aus Gründen des Klimaschutzes verstärkt das Bahnangebot genutzt werden, da im Nahverkehr „die Klimabilanz der Bahn geringfügig besser abschneidet, als im Busverkehr“.