Schnelltests bei der Polizei ergaben einen Alkoholwert von 1,1 Promille und den Genuss von Cannabisprodukten. Damit ist der Führerschein eines 23-jährigen Autofahrers in Gefahr. Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Polizei Wörth gegen 2 Uhr den Chevrolet-Fahrer. Am Wagen gab es keine Mängel, doch war in der Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar. Der Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille, ein Blutprobe war die Folge. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdachts auf Einnahme von Cannabisprodukten.