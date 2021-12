Züge der Linie RE 6 (Neustadt – Karlsruhe) und RB 51 (Neustadt – Karlsruhe) zwischen Kandel und Wörth werden in den Nächten von Mittwoch und Donnerstag, 15./16. bis Dienstag/Mittwoch, 21./22. Dezember, jeweils zwischen 20.45 Uhr bis 1.15 Uhr ausfallen. Das teilt die DB Regio AG mit. Grund für den Ausfall sind Arbeiten an der Stellwerkstechnik. Die ausfallenden Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt.

In Wörth beziehungsweise Kandel besteht von den Ersatzbussen Anschluss an die später abfahrenden Züge. Für den RE 12046 (planmäßige Ankunft 0.12 Uhr in Neustadt/W Hbf) fährt ein zusätzlicher Bus von Wörth (ab 22.23 Uhr) bis Neustadt Hbf (an 23.52 Uhr).

Weiter weist die DB Regio ihre Kunden darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen.

Info



Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.