Aktuell sind im Kreis Germersheim 466 Menschen positiv auf Corona getestet: das sind 86 mehr als am Freitag. Insgesamt wurden im Kreis seit Beginn der Pandemie 1004 Menschen positiv getestet. Über das Wochenende sind drei ältere Menschen an oder mit Corona verstorben, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Zahl der Toten erhöht sich damit auf insgesamt 16. An der Berufsbildenden Schule Wörth gab es einen positiv Getesteten, die Kontaktpersonen sind ermittelt und wurden in Quarantäne geschickt.

Immer wieder erreichen die Kreisverwaltung Fragen zu und Forderungen nach Schulschließungen, so eine weitere Mitteilung des Kreises. „Wir verstehen sehr gut, dass Eltern und Lehrkräfte angesichts der steigenden Coronazahlen besorgt sind“, so Landrat Fritz Brechtel (CDU) und der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler (CDU): „Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Sollten Neuregelungen für Schulen zwingend werden, dann sollte das Land diese aber landesweit einheitlich treffen.“ Ein entsprechendes Schreiben hat Buttweiler Ende letzter Woche nach Mainz geschickt. „Grundsätzlich“, so Brechtel und Buttweiler, „ist unser Ziel, die Schulen möglichst offen zu halten, um den Schülerinnen und Schülern ihr Recht auf Bildung zu gewährleisten. Dass das ein Kraftakt für alle Beteiligten ist, ist klar. Es wurde ein landweiter Lockdown beschlossen, der für viele Lebensbereiche harte Einschnitte bedeutet. Die Schulen und Kitas wurden aufgrund der möglichen Folgen für die Kinder und Jugendlichen bewusst von diesen Maßnahmen ausgenommen. Zudem wurde über die vergangenen Wochen deutlich, dass (...) innerhalb der Schulen die Weitergabe des Virus nur sehr selten erfolgt.“

„Natürlich beobachten wir die Situation an den Schulen eng. Sobald dort positive Fälle bekannt werden, handelt das Gesundheitsamt entsprechend der Richtlinien und in enger Abstimmung mit den Schulleitungen. Dass wir irgendwann, vielleicht sogar schneller, als wir es uns wünschen, zu geänderten Schulzeit-Modellen oder Homeschooling kommen, lässt dennoch nicht ausschließen, Wenn es dazu kommt, dann aber bitte landesweit einheitlich“, so Brechtel und Buttweiler.

Corona-Statistik