In diesem Fall ist vieles unklar: Am Montagabend meldeten Angestellte des Badeparks Wörth der Polizei, dass sie zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festhalten würden und baten um polizeiliches Erscheinen. Bereits im Laufe des Nachmittags hatte sich ein unbekanntes Mädchen hilfesuchend an das Badepersonal gewandt und hatte angegeben, dass die jungen Männer sie belästigt hätten. Genauere Angaben machte das Mädchen nicht, daher ist nicht bekannt, ob es sich um verbale Belästigungen oder unangemessene Berührungen handelte. Zwischenzeitlich wurde das von seiner Mutter abgeholt und war bis zum Eintreffen der Polizie nicht mehr vor Ort. Von den beiden Jugendlichen wurde die Identität festgestellt. Das unbekannte Mädchen sowie ihre Erziehungsberechtigten, aber auch unbeteiligte Zeugen, werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Wörth unter Telefon 07271 9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.