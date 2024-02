Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 16.30 Uhr einen Mann mit entblößtem Genital in Wörth in der Tiefgarage bei der Mozartstraße. Aufgrund der guten Informationen des Zeugen konnte die herbeieilende Polizeistreife den Mann kurze Zeit später an einer Parkbank feststellen. „Ihm wurde eindringlich erklärt, solche Handlungen in Zukunft zu unterlassen“, heißt es im Polizeibericht. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Weitere Zeugen, die zur Tatzeit den Mann in der Tiefgarage wahrnahmen, sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.