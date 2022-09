Im Bahnhof Wörth laufen im September Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik (LST). Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Phasen im Zeitraum zwischen dem 6. und 21. September. Während der Arbeiten kommt es in den Abend- und Nachtstunden zu Zugausfällen bei den Stadtbahnlinien S5 und S51. Betroffen hiervon sind die Streckenabschnitte zwischen Wörth und Germersheim (Phase 1) sowie zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Germersheim, beziehungsweise Wörth Badepark (Phase 2).

Zugausfälle auf der Linie S51 zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim gibt es in den Nächten von Dienstag, 6. September, bis Dienstag, 13. September, jeweils von 20.30 Uhr bis 4.15 Uhr. In diesen Nächten finden Arbeiten an den Anlagen im Bahnhof Wörth statt. Aus diesem Grund müssen in den Abendstunden alle Züge zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim entfallen. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird eingerichtet.

Zugausfälle auf den Linien S5 und S51 zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Germersheim, beziehungsweise Wörth Badepark gibt es in den Nächten von Samstag, 17. September, bis Mittwoch, 21. September, jeweils von 20.30 Uhr bis 2.45 Uhr. In diesen Nächten finden Arbeiten an den Anlagen im Bahnhof Wörth statt. Aus diesem Grund müssen in den Abendstunden alle Züge zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Germersheim, beziehungsweise Wörth Badepark entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Sonderzügen wird eingerichtet.

Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten. Die Fahrpläne des Ersatzverkehrs, der während der erforderlichen Streckensperrung für die Fahrgäste eingerichtet wird, können auf der Homepage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft unter avg.info heruntergeladen werden.