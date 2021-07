Es gibt wieder Behinderungen im Öffentlichen Nahverkehr: In den Nächten bis Freitag, 23. Juli (5 Uhr), sowie durchgängig von Samstag, 24. Juli (0.30 Uhr), bis Montag, 9. August (5 Uhr), und ebenso in den Nächten von Dienstag, 10. August (0.30 Uhr), bis Freitag, 13. August (5 Uhr), finden Gleiserneuerungsmaßnahmen zwischen Karlsruhe Maxau und Wörth statt. Aus diesem Grund müssen in den genannten Zeiträumen die Züge der AVG-Linien S5 und S51 zwischen den Haltestellen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet und bedient die SEV-Haltestellen Karlsruhe Rheinbergstraße, Maximilian-sau West, Maximiliansau Eisenbahnstraße, Wörth Bahnhof, Wörth Wasserturm, Wörth Dorschbergstraße, Wörth Rathaus, Wörth Silcherstraße, Wörth Richard-Wagner-Straße und Wörth Berufsschule.

Zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Söllingen/Pforzheim verkehrt die Linie S51 teilweise als Linie S5. In den Nächten von Montag, 26. Juli (20.15 Uhr), bis Freitag, 30. Juli (4 Uhr), finden zusätzlich Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Wörth (Rhein) und Germersheim statt. Aus die-sem Grund müssen in den genannten Zeiträumen die Züge der Linie S51 zwischen Wörth und Germersheim entfallen. Für die betroffenen Züge wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.