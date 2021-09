2022 soll das „Das Ja(hr) zur Demokratie werden“ , dazu rufen alle in Wörth gewählten Parteien zusammen mit der Partnerschaft für Demokratie und zivilgesellschaftlichen Akteuren auf. Die Stadt Wörth ist Teil der Landesinitiative „Ich bin dabei! – Engagementförderer“, die zum Ziel hat, mit Zivilgesellschaft und Unternehmen neue Formen des Engagements und seiner Vernetzung zu entwickeln und nachhaltig zu fördern.

In Kooperation der beiden Projekte werden Interessierte dazu eingeladen, am 2. Oktober um 14.30 Uhr in die Festhalle zu kommen, um in einem Workshop darüber nachzudenken, wie dieses Jahr gestaltet werden kann.

Eingeladen sind alle Menschen, die sich gerne daran beteiligen wollen, die Demokratie vor Ort zu stärken und sich für zivilgesellschaftliches Engagement einzusetzen.

Kontakt

Aufgrund des Pandemiegeschehens wird um Anmeldung unter Jeanette.Burkhardt@ib.de oder 0176 62048217 gebeten. Außerdem wird darum gebeten, nur entweder geimpft, genesen oder getestet zur Veranstaltung zu erscheinen.