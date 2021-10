Leserbrief zum Thema „Auch mal gute Nachrichten teilen - Danke an einen ehrlichen Finder“.

Danke an einen ehrlichen Finder! Unsere Tochter hatte diese Woche beim Wandertag des Europagymnasiums in der Straßenbahn zwischen Wörth und Rülzheim ihr Handy verloren. Ein ehrlicher Finder hat es an sich genommen und trotz sprachlicher Barrieren alles richtig gemacht mit der Polizei in Germersheim Kontakt aufgenommen und es schließlich in der Realschule Plus in Bellheim abgegeben, wo wir es inzwischen wieder abholen konnten.

Leider haben wir keine Kontaktdaten, sodass wir uns nicht persönlich bedanken konnten. Bei den vielen negativen Nachrichten, finden wir es wichtig, dass solche positiven Erlebnisse auf jeden Fall auch erwähnt werden. Vielen Dank an den ehrlichen Finder, die Realschule Plus in Bellheim und an die Polizei Germersheim für die freundliche Unterstützung bei der Wiederbeschaffung.

Jochen Geißer und Steffi Kuttny, Neuburg