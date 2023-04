Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wohnungen werden knapper, die Krisengebiete mehr. Die Folge: die Gemeinden müssen immer mehr Flüchtlinge unterbringen. Wörth versucht es mit einem Appell.

Menschen aus Krisengebieten suchen Schutz in Ländern, in denen sie sicher sind. Zur Zeit kommen verstärkt Flüchtlinge aus der den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien sowie