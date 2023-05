Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem Vierteljahrhundert in der Gastronomie in der Südpfalz geht Alois Heyer in den Ruhestand. Und nicht nur das. Er zieht um in ein neues Land.

In den vergangenen 13 Jahren war er Wirt der Vereinsgaststätte des FC Bienwald Kandel, zuvor hatte er in Hagenbach die „Fischerhütte“ und das „Wachthäusel“ sowie den „Waldblick“